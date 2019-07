Vincent Lambert, in stato vegetativo da dieci anni. Il medico annuncia: «Stop ai trattamenti da oggi»

Il medico di Vincent Lambert, il tetraplegico in stato vegetativo da oltre dieci anni divenuto simbolo del dibattito sul fine vita in Francia, ha deciso di «interrompere i trattamenti»: è quanto riferiscono fonti concordanti citate dall'emittente Bfm-Tv. Venerdì scorso, la Corte di Cassazione francese aveva riaperto alla possibilità di una simile decisione



«La procedura di interruzione dei trattamenti» sarà «avviata a partire da oggi», si legge in una mail inviata dal medico ad ognuno dei componenti della famiglia Lambert che vede il padre e la madre fortemente opposti ad una tale decisione, mentre la moglie è favorevole.

Martedì 2 Luglio 2019, 12:48

