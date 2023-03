«C'è un uomo che sta male sul binario»: passeggera del treno allerta i soccorsi, poi la scoperta incredibile

di Redazione web

Una donna preoccupata avvisa il personale del treno di "uomo che sta male" sul binario, ma il finale della storia è davvero clamoroso. La passeggera era su un treno che passava vicino a una stazione periferica in Inghilterra quando ha visto quello che pensava fosse un uomo "morto di freddo" e ha allertato il personale della South Western Railway.

I soccorsi allertati dalla passeggera del treno

Emma Oban è diventata virale online quando ha contattato la South Western Railway su Twitter per chiedere loro di controllare un uomo seduto su una panchina del binario di cui era preoccupata. La passeggera era su un treno che passava per Woking, nel Surrey, quando ha notato quello che pensava fosse un uomo seduto su una panchina ricoperta di neve , che sembrava "morto di freddo".

In un tweet, Emma ha detto: "Ciao, sono appena stata sul treno che passava per Woking. Sembrava che ci fosse un uomo che sta malissimo sul binario uno seduto su una panchina. Il personale della stazione può controllare che stia bene?"

Ma la utente del treno è rimasta mortificata quando le è stato detto che non era affatto un uomo, ma piuttosto uno di una serie di sculture sparse in tutta la cittadina di Woking. In risposta, la compagnia ferroviaria ha scritto : "Va bene Emma... È un appuntamento fisso della Tranuilla, quel signore fa parte della stazione, è una scultura della città".

Per fortuna, Emma è stata in grado di vedere il lato divertente della storia, e sui social dopo la risposta ha scritto : "Oh grazie a dio! Era coperto di neve, quindi ho pensato che qualcuno fosse morto congelato!" .

L'incidente è avvenuto nel marzo 2018 ma il tweet sta diventando di nuovo virale in questi giorni, dopo che Emma ha ricondiviso il "momento folle" nel suo anniversario. Emma ha scritto: "Cinque anni da questo momento folle. Non invecchia mai". I commenti dei follower del suo re-post hanno rassicurato Emma che spiegando che è un errore facile da commettere poiché tutti ritengono che la statua sembri davvero realistica.

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Marzo 2023, 15:41

