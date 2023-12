Regno Unito, si allaga il tunnel Eurostar: treni cancellati. In migliaia bloccati a Londra a Capodanno

In un video pubblicato sull'account social della Southeastern Railway, si vede una cascata d'acqua che si riversa in un tunnel utilizzato dai treni Eurostar, vicino alla stazione internazionale di Ebbsfleet nel Kent, Sud dell'Inghilterra. Su X, l'ex Twitter, Southeastern ha scritto: «Oggi non è prevista la circolazione di treni ad alta velocità tra St Pancras e Ashford International. Stiamo lavorando per risolvere l'allagamento delle gallerie». E ha precisato che a causa dell'allagamento «tutte le linee sono bloccate», «si prevedono disagi fino alla fine della giornata».

L'Eurostar effettua collegamenti da Londra a Parigi, Bruxelles e Amsterdam via Ashford, a metà strada tra Londra e la costa meridionale inglese. Il blocco del servizio causa disagi a migliaia di passeggeri in partenza per il Capodanno.

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Dicembre 2023, 14:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA