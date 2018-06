Tragedia choc in Russia, barca contro una chiatta sul Volga: 11 morti

Martedì 12 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tragedia choc in Russia. Una motore ha centrato unanel corso di una manovra errata sulnei pressi di. L'incidente è avvenuto ieri in serata e ha causato la morte di 11 persone.Lo ha fatto sapere il ministero delle Emergenze citato dalla Tass. L'imbarcazione aveva 12 posti a sedere ma a bordo c'erano 16 persone, probabilmente turisti. Il proprietario era alla guida al momento dell'incidente. Il natante era privo delle luci di segnalazione e dei necessari documenti.«L'undicesima vittima è stata trovata oggi quando il catamarano è stato portato a riva: l'operazione di salvataggio è conclusa», ha detto l'ufficio stampa della sede locale del ministero delle Emergenze. «Secondo una delle versioni, il comandante potrebbe aver violato le regole di manovra, non aver notato la chiatta e non aver effettuato un tentativo di evitare la collisione», ha detto una fonte del ministero. Verranno anche controllate altre versioni, ha aggiunto. «Il catamarano è senza documenti e senza luci di identificazione», ha riferito invece l'agenzia federale russa per il trasporto marittimo e fluviale.