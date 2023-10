Ristorante vietato ai bambini, i proprietari: «Corrono, sporcano e fanno rumore, è la scelta giusta». Scoppia la polemica

di Redazione web

Bambini vietati al ristorante? Per qualcuno è una scelta assurda, qualcun altro la ritiene una grande idea. Il Nettie’s House of Spaghetti, ristorante di cucina italiana nel New Jersey, ha riacceso la polemica tra le due fazioni. I proprietari. Chris e Tania Calabrese, hanno deciso di vietare l'ingresso nel loro locale ai bambini fino a 10 anni. La scelta è stata annunciata con un post sulla pagina Facebook del locale, che ha scatenato un acceso dibattito.

La regola del ristorante stellato: «I bambini devono restare seduti fino alla fine del pasto». E scoppia la polemica

Non ci sono cuochi, il ristorante "Da Bibe" rischia la chiusura. Il proprietario: «Stipendio da 1.600 euro, ma non trovo nessuno»

Il post su Facebook

«Amiamo i bambini.

Ultimo aggiornamento: Domenica 15 Ottobre 2023, 09:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA