Ragazzina istiga il fidanzato ad uccidere il padre: «Ostacolava il nostro amore»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ildi lui non a, così lo. Ellen Rose Friar, 17 anni, si è dichiarata colpevole per aver aiutato il suo fidanzato ad aver ucciso il padre. Gavin MacFarlane, 21 anni,a Medford, Oregan, approfittando dell'oscurità delle prime ore dell'alba.Secondo quanto riporta il Daily Mail, il 19enne fu condannato per omicidio e in questi giorni è arrivata anche la condanna, a 25 anni di carcere, per la sua fidanzatina che non solo sarebbe stata sua complice, ma lo avrebbe anche istigato. Dopo il delitto Gavin avrebbe caricato il corpo del padre in macchina per poi portarlo in un luogo nascosto.All'epoca dei fatti la ragazza aveva appena 15 anni, ma secondo la difesa del 19enne, avrebbe fatto di tutto per convincere il suo fidanzato che il padre era un ostacolo al loro amore, spingendolo ad ucciderlo. La ragazza ha ammesso le sue colpe, motivo per cui è stata condannata. Entrembe ora dovranno scontare almeno 15 anni in carcere prima di avere la possibilità della libertà condizionata.