Giovedì 24 Maggio 2018

, vere e proprie bambole gonfiabili hi-tech, stanno spopolando sempre di più grazie alle tecnologie sempre più sofisticate, che consentono un'esperienza sempre più vicina al rapporto 'tradizionale'. Sono diverse le aziende che, in tutto il mondo, creano e vendono questi prodotti, modulati secondo le esigenze dei singoli clienti: è possibile scegliere l'altezza e il colore dei capelli, degli occhi e della pelle, ma anche caratteristiche anatomiche più particolari come le dimensioni del seno, dei fianchi, dei glutei e dei genitali. Una compagnia cinese, però, è andata decisamente oltre: su richiesta di diversi clienti, la, con sede nella provincia di Guangdong, ha deciso infatti di produrre anche bambole delle. Il caso ha ovviamente generato indignazione e polemiche. A segnalarlo è il Daily Mail . Secondo l'azienda, la maggior parte delle richieste di questo tipo provengono da, ma non mancano anche altri casi. L'idea di produrre robot del sesso in grado di soddisfare i, d'altronde, è diventata subito un argomento molto controverso. Alcuni stati, come lae l', sono riusciti a intercettare alcune consegne, accusando di pedofilia i destinatari. Il dibattito si è acceso quando una società di consulenze di sessuologia aveva chiesto di non impedire la diffusione di questie prodotti tra i pedofili, che così potrebbero canalizzare i loro desideri e le loro devianze senza fare del male a nessuno.I robot prodotti dalla Shenzen Atall hanno unche può variare dai 3000 agli oltre diecimila euro. In essi sono state fatte convergere le più modernedella robotica, che rendono queste bambole decisamente somiglianti all'essere umano. La membrana della pelle è ricavata con un particolare procedimento dalla gomma e, al tatto, è estremamente somigliante all'epidermide umana. Lo stesso si può dire dell'intero organismo, che ha un sistema di riscaldamento che consente di mantenere la temperatura corpore a 37°C. I robot più sofisticati, inoltre, sono in grado di parlare e ovviamente sono così flessibili da consentire di provare ogni singola posizione del. Ora la Shenzen Atall, anche se finita nell'occhio del ciclone per aver deciso di produrre robot del sesso di ogni taglia, vorrebbe estendere la propria produzione a robot ancora più sofisticati, capaci di servire gli umani eseguendo ogni genere di compiti, compreso quello di chiamare un'ambulanza in caso di malore.