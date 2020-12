Passeggero con il Covid muore durante il volo: «Aveva sintomi da una settimana»

Muore di coronavirus durante un volo sull'aereo. Un uomo è morto mentre era in volo su un velivolo degli United Airlines da Orlando a Los Angeles. Il passeggero pare avesse mentito sul suo stato di salute, dichiarando di stare bene quando invece sa una settimana aveva i sintomi del covid.

A spiegare che non era stato bene nei giorni precedenti è stata la moglie, come riporta il Mirror. Quando l'uomo si è seduto ha iniziato a stare male e ad avere problemi respiratori, una condizione rapidamente peggiorata nel corso del viaggio, fino a quando non ha perso i sensi. Il personale di bordo ha subito chiesto aiuto a un medico, e uno dei passeggeri si è offerto di cercare di rianimare il paziente, rischiando di contrarre la malattia.

Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare e dopo un atterraggio di emergenza e il trasporto in ospedale è stato dichiarato morto. Molti passeggeri hanno chiesto come si sia potuto permettere che una persona con sintomi prendesse un aereo, preoccupati per le loro condizioni di salute. La compagnia aerea ha detto che l'uomo aveva compilato un modulo prima del volo dicendo che non aveva sintomi e non era risultato positivo. Pare che il passeggero sia morto per problemi cardiaci.

