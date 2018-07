Domenica 8 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

È successo davvero, ed è stato anche. Una vera e propriaavvenuta nelladi. Un uomo ha deciso di farsi dare un «passaggio» da uno deiaggrappandosi all'esterno. Nuova moda o semplicemente una sfida con se stessi? In entrambi i casi sembra più una sciocchezza da non ripetere assolutamente.A riprendere la scena con il cellulare è un passeggero rimasto sbalordito da quanto stesse avvenendo. Come nulla fosse l'uomo si è aggrappato all'esterno delle portiere del vagone e ha percorso il tragito da una fermata all'altra per poi scendere e andare via per la sua strada.«Classica follia di New York - scrive Matthew Beary su Instagram postando il video integrale - Perché entrare all'interno del convoglio quando puoi migliorare le tue abilità nel surf urbano? Ho dovuto pubblicare il video completo per dimostrare che fosse arrivato vivo alla fine».