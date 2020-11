Maradona, licenziato dipendente pompe funebri per fotografia accanto alla bara

Pessimo episodio, avvenuto in Argentina. L'impresa di pompe funebri incaricata dei funerali di Diego Armando Maradona ha annunciato di aver licenziato in tronco il proprio dipendente che oggi si è fotografato accanto alla bara aperta mentre accarezza il viso dell'ex campione argentino e mostra il pollice in alto. Lo scrive il sito brasiliano della rete Globo. La foto ha cominciato a girare in giornata sui social e su alcune chat di whatsapp in Argentina.

«È una canaglia, pagherà per questa aberrazione. Voglio incontrarlo personalmente, è un codardo», ha detto il legale di Maradona, Matias Morla. L'agenzia funebre ha chiesto scusa alla famiglia dell'ex campione del mondo e ha annunciato al sito Todo Noticias, del gruppo Clarin, di aver licenziato in tronco il dipendente.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Novembre 2020, 22:46

