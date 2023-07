Manager si sveglia alle 3 e mezza di notte tutti i giorni: «Prima mi alleno e poi vado a lavoro, per questo io ho successo e gli altri no»

di Redazione web

«Devi fare le cose che non ti piacciono, se vuoi che ti accadano le cose migliori». È il motto di Josh York, manager dell'azienda Gymguyz, che fornisce personal trainer a domicilio negli Stati Uniti. La sua routine per molti potrebbe essere un incubo. Il manager americano si sveglia ogni giorno alle 3:29 e lo fa da almeno 10 anni. Poi, si allena per un'ora e mezza e dopo aver fatto una doccia si dirige a lavoro. Alle 7:30 è già operativo.

La routine del manager

La routine di Josh York può sembrare folle a molti, ma lui non riesce a vivere diversamente. «Il modo in cui vivi si rispecchia in ciò che fai», dice. Si sveglia ogni mattina alle 3.29, così da avere il tempo di allenarsi (è anche un personal trainer).

Alle 7:15 esce di casa e un quarto d'ora più tardi è operativo. «Se fai le cose "normali", non avrai mai successo», ha detto. «È ciò che mi rende non normale, è ciò che mi rende sovrumano e mi dà un vantaggio su tutti gli altri», le sue parole riportate da Fortune.

Poco sonno

Tuttavia, i problemi non mancano. Josh York ha raccontato di non aver ancora perfezionato la sua routine del sonno. Di solito dorme tra le cinque e le sei ore a notte, anche se per gli esperti non si dovrebbe mai scendere sotto le 7 ore. Ma ogni tanto il managere si permette di dormire un po', perché ogni 10 o 12 settimane si prende una settimana di pausa dall'allenamento.

Ultimo aggiornamento: Sabato 1 Luglio 2023, 12:53

