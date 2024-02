Mamma dà alla luce il suo secondo figlio mentre il primo perde la vita dopo un incidente stradale: «Nulla potrà alleviare il dolore»

La gioia per l'arrivo di un figlio e il dolore per la perdita di un altro. Due sentimenti opposti e travolgenti che sembra impossibile poter vivere insieme, ma che Laura Coady e Garry Coleman hanno avuto la sfortuna di provare. Laura ha dato alla luce Shane, il suo secondo figlio, mentre il primogenito Dylan, di soli 10 anni, lottava tra la vita e la morte in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale che si è rivelato purtroppo fatale.

Nel pomeriggio di domenica 25 febbraio Dylan è stato investito a Shannon, cittadina nella contea di Clare, sulla costa occidentale dell'Irlanda. A nulla è servito il trasporto in aereo all'University Hospital di Limerick e le cure successive al Temple Street Hospital di Dublino: il piccolo è stato dichiarato morto la mattina del 28 febbraio. E proprio il giorno prima, mentre la speranza che potesse farcela era ancora viva, mamma Laura ha dato alla luce il suo fratellino Shane, una nascita annunciata dallo stesso papà Gary su Facebook: «Benvenuto al mondo! Shane Dylan Coady-Coleman».

La scuola di Dylan, la St Tolas NS di Shannon, ha reso un omaggio commosso al piccolo Dylan: «È con grande tristezza che abbiamo appreso della tragica morte del nostro amato alunno Dylan Coady Coleman.

Per la famiglia è stata anche organizzata da amici intimi della famiglia una raccolta fondi su GoFundMe per aiutarla finanziariamente in questo momento difficile. In un toccante messaggio pubblicato sulla pagina di raccolta fondi prima dell'arrivo del piccolo Shane, gli amici intimi della famiglia hanno scritto: «Con le più profonde condoglianze alle famiglie Coleman e Coady per la tragica perdita del loro bellissimo bambino Dylan. Abbiamo voluto questo GoFundMe per fare una donazione diretta a loro, anche se nulla potrà alleviare il dolore della loro perdita in questo momento, riconosciamo che noi, come comunità, potremmo essere in grado di alleggerire un po' il lato finanziario delle cose».

