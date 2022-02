Le donne del Kuwait protestano contro lo stop al ritiro yoga: «Nessun futuro». Cos'è accaduto

Le donne kuwaitiane protestano contro la sospensione del ritiro yoga. Come riporta l'Independent, un parlamentare conservatore ha chiesto al governo di fermare l'evento di yoga per sole donne nel deserto, così le manifestanti hanno protestato fuori dal parlamento per denunciare il divieto etichettato come indecente e immorale.

Il ministero degli interni del Kuwait ha vietato il previsto ritiro yoga per sole donne nel deserto perché gli organizzatori non erano riusciti a ottenere i permessi necessari, secondo i media locali. Lunedì decine di donne che hanno protestato contro l'intervento dell'amministrazione in piazza Erada in Kuwait.

Sui cartelli si legge la scritta "Nessun futuro per una nazione senza uguaglianza", "No al governo e al parlamento che si occupano di questioni femminili" e "Il Kuwait è uno stato civile e la regola è costituzionale", e "no alla regola delle fatwa”.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Febbraio 2022, 13:20

