Influenza aviaria, focolaio in una fattoria nel Regno Unito: «Saranno abbattuti circa 500 volatili»

Un focolaio di influenza aviaria è stato identificato in una fattoria nel Kent, nel Regno Unito. Circa 500 uccelli dovranno essere abbattuti per evitare che il virus possa prolificare e causare ulteriori danni. In Inghilterra la minaccia dell'aviaria è passata da un livello medio basso ad alto in pochi giorni, per questo ora è necessario attuare dei provvedimenti drastici.

Secondo quanto riportato dall'Independent un focolaio è stato confermato lunedì in un piccolo locale commerciale vicino a Deal nel Kent, ha detto il governo. «Sono state prese misure immediate per limitare il rischio di diffusione della malattia e tutto il pollame e gli uccelli in cattività rimasti nella fattoria saranno abbattuti», ha detto Christine Middlemiss, capo ufficiale veterinario del Regno Unito. Il Dipartimento per l'ambiente, l'alimentazione e gli affari rurali ha scoperto risultati positivi agli anticorpi in tre volatili della fattoria su 20 campionati in un programma di sorveglianza dell'influenza aviaria di routine.

La minaccia per la salute pubblica, secondo gli esperti, è molto bassa, non c'è quindi un rischio concreto per gli essere umani allo stato attuale.

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Novembre 2020, 12:01

