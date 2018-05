Il suocero nega la mano di sua figlia, lui gli invia un video hot con la figlia

Mercoledì 30 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ilgli nega la mano dellae lui si vendica divulgando unJamel Ali, 26 anni, di Stoke-on-Trent, aveva iniziato unacon una ragazza conosciuta 3 anni prima su Instagram. Un'unione diventata sempre più forte fino a quando il giovane ha espresso il desiderio dima a quel punto la famiglia di lei, che non ha mai accettato la loro unione, haogni possibilità e ha stabilito che la ragazza si sarebbe sposata con un altro uomo.Alì ha così deciso di farla pagare all'uomo e gli ha inviato sul telefono un video in cui si vedeva la figlia che faceva sesso con lui. Denunciato il 26enne è finito in tribunale dove ha ammesso ogni colpa, come riporta anche il Daily Mail , dicendo di aver voluto angosciare l'uomo, reo di avergli dato il grandissimo dolore di negarle l'amore della figlia. I genitori della ragazza hanno sempre considerato Alì "troppo occidentalizzato" e quindi un partito non adatto alla giovane.Pare però che nemmeno la ragazza volesse sposarsi con lui. I due hanno avuto una relazione, rapporti consensuali, anche il video aveva avuto l'approvazione della donna prima di essere girato, ma il modo di essere possessivo di Alì non le era mai piaciuto, così dopo aver ricevuto la proposta di matrimonio da un altro uomo ha accettato. Il 26enne è stato condannato per