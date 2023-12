Gaza, più di un milione di bambini rischiano di essere uccisi nel conflitto

di Claudio Fabretti

Oltre un milione di bambini rischiano di essere uccisi. Circa 7.600 minori vengono sfollati ogni giorno, in fuga da violenza e orrori. Sono i numeri del disastro umanitario di Gaza, forniti ieri da Save The Children, cifre che quantificano il prezzo pagato dai più piccoli nel conflitto. «Chiediamo alla comunità internazionale risorse urgenti e maggiori per proteggere subito i bambini e le famiglie già sfollate, ma anche strutture per proteggerli durante gli spostamenti e quando arrivano nei luoghi di raccolta», scrive l’organizzazione umanitaria. Ma intanto continuano i «duri combattimenti» delle forze israeliane (Idf) con Hamas nella Striscia di Gaza. Nelle ultime 24 ore, hanno confermato le Idf, raid aerei hanno colpito circa 250 obiettivi e, secondo i media, la casa del leader di Hamas a Khan Yunis sarebbe sotto assedio da ore. Il ministero della Salute di Gaza denuncia la morte di 73 persone nelle ultime 24 ore sotto i raid israeliani, mentre l’Onu denuncia condizioni di vita di «orrore più totale» nella Striscia.

E mentre l’orrore prosegue sul campo, non si ferma l’attività diplomatica, con gli Stati Uniti sempre in primo piano.

