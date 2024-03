Bambini in lacrime da Willy Wonka, la «finta» Fabbrica di Cioccolato è un flop totale: «Rimborseremo tutti»

di Redazione web

Un vero e proprio choc per bambini e genitori che non aspettavano altro che immergersi nel dolce mondo di Willy Wonka, il re del cioccolato. Diverse famiglie di Glasgow sono rimaste senza parole quando sono giunte presso una Fabbrica di Cioccolato che non era degne delle aspettative rispetto a quanto promosso dalla pubblicità dell'organizzazione. Da lì la vicenda ha assunto una piega tragicomica con meme e contenuti esilaranati che hanno fatto il giro del web.

Cosa è successo

L'evento organizzato a Glasgow, in Scozia, si chiama Willy’s Chocolate Experience ed è ispirato al mondo di Willy Wonka e alla Fabbrica di Cioccolato di Roald Dahl. Ma attenzione: non c'è nessun legame con il film originale o il recente prequel con protagonista Timothée Chalamet. L’evento, tenutosi il 24 e 25 febbraio, prometteva un’esperienza immersiva con scenografie, figuranti, e possibilità di foto. Tuttavia, a fronte del costo di 35 sterline per famiglia, i partecipanti hanno riscontrato una deludente realtà.

«Polizia? Qui c'è una truffa in corso»

Nonostante le immagini promozionali presenti sul sito, apparentemente create da un’intelligenza artificiale generativa, l’evento si è rivelato di scarsa qualità.

A seguito delle lamentele diffuse sui social media, l’organizzatore, House of Illuminati, ha cancellato l’evento e promesso il rimborso dei biglietti. Attraverso una dichiarazione su Facebook, l’organizzatore ha spiegato che molte cose sono andate storte all’ultimo minuto, rendendo necessaria la cancellazione. Hanno dichiarato di comprendere la rabbia e la frustrazione dei partecipanti, assicurando che i rimborsi sono già stati avviati.



