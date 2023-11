«Dottoressa alcolista (anche) per lo stress ha aggredito più volte le infermiere». L'Ordine la radia: «Condotta incompatibile con la professione»

di Tommaso Cometti

Una vicenda iniziata anni fa che si conclude. Una dottoressa, Karen Clark, è stata radiata dall'ordine dei medici inglese, a causa della sua condotta: avrebbe, come riporta il Daily Mail, aggredito infermieri e gli agenti di polizia. Oltre a questo reato, Karen si sarebbe resa protagonista di altri episodi di violenza. Nonostante il suo tentativo di fare ricorso, il Medical Practitioners Tribunal Service, il tribunale inglese che si occupa delle questioni inerenti la condotta dei dottori, ha stabilito che il suo nome dovrà essere cancellato dal registro dei medici.

I reati

La dottoressa, una donna quarantenne, ha cominciato ad avere problemi con la giustizia nel 2012: all'epoca dei fatti, Karen lavorava presso il Glasgow Royal Infirmary, struttura universitaria situata nell'omonima città. Secondo i report letti durante l'udienza, già allora Karen avrebbe abusato di bevande alcoliche, arrivando addirittura a rischiare di schiantarsi con la propria auto, in un parco nei pressi della sua abitazione. L'anno dopo, nel 2015, Karen è stata arrestata, con l'accusa di aver aggredito quattro infermiere e tre agenti di polizia, in due diverse occasioni. Nel 2016, invece, la dottoressa avrebbe tentato di compiere un'effrazione ai danni di una parrucchiera. Nel 2019, Karen si è scontrata due volte con la polizia, arrivando a colpire un agente con un calcio. A parte questi incidenti, la donna sarebbe stata anche trovata in possesso di sostanze stupefacenti, e avrebbe commesso diversi reati di vandalismo.

Il processo

Karen Black, stando a quanto rivela il quotidiano britannico, ha ammesso di aver commesso i reati citati.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Novembre 2023, 15:15

