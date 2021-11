Covid, a Singapore cure a pagamento per i no vax che finiscono in ospedale

Covid, la linea dura di Singapore. Nello Stato asiatico, a partire dal prossimo 8 dicembre, i no vax che si ammalano e finiscono in ospedale saranno costretti a pagare di tasca propria tutte le spese inerenti al ricovero.

Leggi anche > ​Gerry Scotti, un anno fa il Covid: «Vorrei raccontare la mia terapia intensiva ai no vax»

La misura riguarda tutti coloro che, potendo vaccinarsi, hanno scelto di non farlo. Sono esenti invece coloro che, per motivi di salute, non hanno potuto ricevere il vaccino contro il Covid. Il ministro della Sanità singaporegno, Ong Ye Kung, ha definito la nuova misura «un segnale importante per spingere tutti a vaccinarsi». Chi invece ha ricevuto finora una sola dose di vaccino non si vedrà addebitare le spese mediche fino al 31 dicembre: si tratta di una deroga scelta per consentire a tutti di completare il ciclo vaccinale. Lo riporta il Guardian.

A Singapore, come in tanti altri paesi del mondo, i non vaccinati in questo momento costituiscono la maggior parte dei pazienti che richiedono cure ospedaliere intensive e contribuiscono in modo sproporzionato alla pressione sulle risorse sanitarie dello Stato. Il governo attualmente paga le spese mediche complete per il Covid-19 di tutti i cittadini, ad eccezione di coloro che sono risultati positivi subito dopo il ritorno da un viaggio all'estero.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Novembre 2021, 12:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA