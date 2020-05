Coronavirus, negli Usa un morto ogni 44 secondi. In Russia oltre 10.600 contagi in un giorno

Coronavirus, ecco chi sono i congiunti

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Maggio 2020, 15:10

Un americano morto ogni 44 secondi nel mese di aprile per il coronavirus. A fare i conti è la Cnn. Secondo i dati della Johns Hopkins University, i casi negli Stati Uniti sono 1,13 milioni e i morti 66.368. I test effettuati sono 6,81 milioni su una popolazione di 330 milioni di persone. Lo Stato più colpito è quello di New York, con 318.134 casi e 24.035 morti.nuove infezioni da coronavirus, segnando un nuovo record di contagi in un giorno. I casi sono arrivati a quota 134.687. La Russia è ora il Paese europeo con il numero più alto di nuovi contagi. Il tasso di mortalità ufficiale è tuttavia basso rispetto a Paesi come Italia, Spagna e Stati Uniti. Cinquantotto persone sono morte nelle ultime 24 ore, portando il bilancio delle vittime totale a 1.280.164 nuovi decessi in 24 ore, il bilancio di morti da Coronavirus più basso da circa sette settimane. Il paese sta avviando gradualmente un allentamento delle rigide misure restrittive varate nella fase più acuta della pandemia.