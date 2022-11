Bimbo muore a 5 anni per una tonsillite: dimesso dall'ospedale per assenza di letti. I genitori: «Si poteva salvare»

«Poteva essere salvato», ma l'ospedale lo ha rimandato a casa perché non c'erano letti disponibili per tutti i pazienti. Yusuf Mahmud Nazir, un bimbo di 5 anni, è morto dopo che un'infezione «si è diffusa nei polmoni» e ha innescato una serie di arresti cardiaci. I fatti sono avvenuti a Rotherham, in Inghilterra.

Violenza sessuale sulla figlia di 14 anni, a processo papà orco: «Frustata con la cintura dei pantaloni»

Bambino di 5 anni morto per aver ingoiato uno spillo, genitori distrutti: «Se n'è andato tra le nostre braccia»

Nicotera Marina, ucciso a colpi di pistola in strada: Giuseppe Muzzopappa aveva 38 anni. Caccia al killer

Cosa è successo

Prima di recarsi in ospedale, il bambino si era lamentato con la famiglia di un mal di gola, motivo per il quale i genitori lo hanno accompagnato dal medico di famiglia che gli ha prescritto degli antibiotici.

Tuttavia, le condizioni di Yusuf sono peggiorate e il giorno seguente è stato portato d'urgenza al pronto soccorso.

Dopo aver atteso ore in ospedale, Yusuf è stato rimandato a casa nonostante il medico che lo ha visitato ha decretato la sua situazione come: «Il peggior caso di tonsillite che avesse mai visto». Nazir, inoltre, non riusciva a respirare e non era in grado di deglutire.

Lo zio di Yusuf ha implorato il reparto sanitario del Rotherham General Hospital per aiutare e allievare i dolori del piccolo. Ma è stato tutto inutile. Yusuf è stato rimandato a casa e le sue condizioni sono peggiorate rapidamente.

L'infenzione si è diffusa nei polmoni e per questo motivo Yusuf, a 5 anni ha perso la vita: «Ha smesso di respirare, ha smesso di parlare, quando stava soffocando, non riusciva a respirare. Stava lottando», ha riferito lo zio del piccolo.

#Brescia #Chef colpito da infarto, Marco Delaini si accascia e muore nel suo ristorante: aveva 48 anni https://t.co/uwkSeNqan9 — Leggo (@leggoit) November 27, 2022

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Novembre 2022, 15:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA