Festa di compleanno con 41 persone in un appartamento di piazza Bologna: musica ad alto volume e schiamazzi

Mega festa di compleanno a Roma, in una casa che affaccia su piazza Bologna, dove erano stati segnalati, da più chiamate giunte al 112, musica ad alto volume e schiamazzi. All'interno dell'appartamento i carabinieri hanno trovato 41 giovani che, causa pioggia, si erano radunati a festeggiare nell'alloggio di una 25enne, sanzionata per la violazione dell'articolo 12 del regolamento urbano (diffusioni sonore e disturbi oltre orari consentiti).

La padrona di casa è stata multata

I giovani, probabilmente per risparmiare, non avevano voluto festeggiare all’interno di un locale o una discoteca il compleanno di una loro coetanea, che così li ha invitati tutti a casa per il compleanno dei suoi 25 anni per la "gioia" dei vicini di casa. Una mega festa all'insegna della baldoria interrotta però dall'arrivo dei carabineri. Tutti i partecipanti al party sono stati segnalati, oltre alla padrona di casa multata.

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Novembre 2022, 10:51

