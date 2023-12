Bimbo di 4 mesi risucchiato da un tornado viene trovato vivo: era finito su un albero. «Pensavamo fosse morto»

di Redazione web

Un bambino di quattro mesi è stato trovato vivo dopo essere stato "risucchiato" da un tornado nel Tennessee, negli Stati Uniti. Il piccolo Lord è sopravvissuto ed è stato ritrovato su un albero caduto sotto la pioggia battente. Il bimbo, il fratello di un anno e i genitori hanno riportato solo lievi ferite. La madre, Sydney Moore, 22 anni, ha raccontato che il tetto della loro casa mobile è volato via poco prima che si scatenasse la tempesta. «Il tornado è arrivato e il vento ha sollevato la culla con il mio bambino», ha detto ai media locali.

La donna, in quei momenti di terrore, ha afferrato il figlio di un anno, mentre il piccolo Lord è letteralmente volato via.

«Pensavo che fosse morto», ha detto. La giovane madre ha aggiunto: «Ero abbastanza sicura che non lo avremmo trovato. Ma lui è qui, e questo è per la grazia di Dio». La sorella della donna, Caitlyn Moore, ha avviato una campagna GoFundMe per aiutare la famiglia dopo che il tornado ha completamente distrutto la loro macchina e la loro casa.

