Aspetta per 6 ore in strada, al freddo, l'ambulanza che non arriva: 47enne muore per un arresto cardiaco

Giovedì 19 Dicembre 2019, 23:11

Donna Gilby, 47enne britannica residente a Cwmaman, villaggio del Galles,che la potesse aiutare. La donna era uscita di casa per andare dal medico, ma nel tragitto di ritorno è scivolata e si è fatta male a una caviglia.A quel punto ha chiamato i soccorsi, che però hanno impiegato 6 ore ad arrivare. Per tutto quel tempo la 47enne è restata in strada, come riporta anche il Sun, ha sofferto il freddo e quando finalmente i soccorsi sono arrivati la sua condizione era gravissima. Il grande freddo ha causato un arresto cardiaco alla paziente che non è riuscita a sopravvivere.La donna aveva problemi cardiaci ed era impossibilitata ad alzarsi. Alcuni passanti si sono presi cura di lei, le hanno messo delle coperte sopra, hanno provato a scaldarla, ma le temperature in strada era veramente rigide. Pare che in quelle ore ci fosse un forte afflusso di chiamate e i mezzi a disposizione fossero limitati, così il sistema sanitario ha motivato la lunga attesa.