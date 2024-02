Apple, multa record dall'Ue: mezzo miliardo di euro per concorrezza limitata sullo streaming

di Redazione Web

In arrivo una grossa stangata per Apple. L'Antitrust Ue sta per infliggere alla multinazionale statunitense una multa record nel campo delle "big tech", stimata intorno ai 500 milioni di euro, per presunte violazioni delle regole sulla concorrenza relative ai servizi di streaming musicale.

Secondo quanto riportato dal Financial Times, citando fonti informate sull'indagine, l'annuncio ufficiale dovrebbe avvenire all'inizio del prossimo mese. La Commissione europea ha indagato sull'ipotesi che Apple abbia bloccato le app dall'informare gli utenti dell'iPhone di alternative più economiche per accedere ad abbonamenti musicali al di fuori dell'App Store. L'indagine è partita su un reclamo di Spotify del 2019.

Le motivazioni dietro le accuse dell'Antitrust

Per il Financial Times, l'Antitrust europeo intende accusare Apple di abuso di posizione dominante e di pratiche commerciali anticoncorrenziali, ritenendo che il gigante di Cupertino applichi «condizioni commerciali sleali».

Se confermata, questa multa sarebbe una delle più significative mai inflitte dall'Ue alle grandi aziende tecnologiche, seguendo una serie di sanzioni già imposte a Google per un totale di 8 miliardi di euro, che sono ancora oggetto di ricorsi.

Fino ad oggi, Apple non ha mai subito multe dall'Antitrust europea.

