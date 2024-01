Bere più acqua per bruciare il grasso addominale: ecco le quantità consigliate dagli esperti

Il grasso addominale non è un "problema" puramente estetico, quanto piuttosto un fattore che può rivelarsi pericoloso per la salute del nostro organismo. Diminuire il giro vita, infatti, è utile a combattere l'insorgere di patologie cardiovascolari e per poterlo fare bisogna innanzitutto mantenere una corretta alimentazione.

Secondo gli esperti di salute, aumentare l'assunzione quotidiana di acqua può favorire la perdita di grasso addominale e preservare la salute degli organi. Dopo le festività, molti cercano di ripristinare il benessere del corpo, spesso sostituendo l'acqua con altre bevande e consumando più cibo del solito.





Leggi anche:-- Gustosi snack per sciogliere il grasso sulla pancia: non è l'ananas

I consigli degli specialisti

Gli specialisti consigliano che incrementare il consumo di acqua può avere un impatto significativo.

Secondo gli esperti, bere da sei a otto bicchieri d'acqua al giorno potrebbe aiutare a bruciare il grasso addominale. Sostituire bevande sportive e zuccherate con acqua può fare una grande differenza per la salute e il peso. Inoltre, una dieta che include almeno cinque porzioni di frutta, verdura, fagioli, pesce, uova e piccole quantità di grassi insaturi può contribuire alla perdita di grasso addominale.

Foto: Shutterstock Music: Korben

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Gennaio 2024, 16:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA