Il negroni del Re spiegato da Zoe

Zoe Mineral, barlady de La Pesa Pubblica di Milano, insegna come preparare a casa il Negroni del Re, rivisitazione del mitico classico drink italiano che quest'anno compie 100 anni.

Ingredienti: 1 tazzina da caffè di gin, un quarto di tazzina da caffè di Antica Formula Carpano, un quarto di tazzina da caffè di Campari.

Preparazione: versare gli ingredienti in uno shaker, aggiungere ghiaccio a cubi, quindi raffreddare e diluire mescolando il drink con un bar spoon. Filtrare in una coppetta precedentemente raffreddata. Decorare con una scorza d'arancia.

La curiosità: anche James Bond ama il Negroni. Nel racconto Risiko, nella raccolta For your eyes only, 007 al bar dell'Hotel Excelsior di Roma ordina un Negroni con gin Gordon's. Giovedì 21 Novembre 2019, 08:56

