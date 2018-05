Acquolina, a Roma i sapori mediterranei

Mercoledì 9 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Memoria e creatività, tradizione e innovazione si intrecciano nella proposta di gusto di Acquolina, a Roma. Protagonisti assoluti i sapori mediterranei, nelle riletture dell'executive chef Alessandro Narducci (nella foto). Nato da un'idea dei fratelli Troiani, Acquolina, nella sua nuova sede all'interno del The First, ha riconfermato la Stella e la sua storia di riferimento di gusto, grazie a una filosofia che ha tra i suoi punti di forza la freschezza e l'eleganza, oltre all'attenta selezione delle materie prime, alla maestria della tecnica e al talento. Ricca la carta, che spazia dalla zuppa prima e dopo con pescato del giorno alla ricciola, puntarelle e salsa come a Roma, nel tentativo - più che riuscito - di riportare alcuni sapori noti al palato riuscendo, però, al contempo, a sorprendere. Da non perdere anche i dolci. Uno per tutti, Birra e noccioline, con burro scura, mou, cioccolato bianco e arachidi, nato dai ricordi personali dello chef. Ottima pure la cantina.