La signora Luisa, dice che è vecchia, novantacinque compiuti, ma non vuole lasciare questa terra senza aver messo un sassolino per la costruzione di un mondo nuovo. Ci sono cose, dice, che le piacerebbe spiegare alla ventenne che è stata, ma non potendo mi chiede di potermele affidare. Lusingata da cotanta fiducia, trasmetto quel che questo spazio mi consente. Prima di tutto consiglia di godersi la vita, evitando inutili sensi di colpa. Tutti quei ragazzi con cui è uscita, erano favolosi e valeva la pena. Le hanno spezzato il cuore, ma ne ha spezzati anche lei. È certa che nessuno lo abbia fatto apposta, fa parte del crescere, del diventare adulti, bisogna essere forti, resilienti, e se non sarai tu a permetterlo, niente ti bloccherà la vita. Dice anche, a chi è ambizioso, di non accettare un no come risposta. Almeno un no senza spiegazione e giustificazione. A volte c’è necessità solo di fare qualche passetto indietro, un no può essere un ottimo punto di partenza. Bisogna anche arginare i timori, che siano per la famiglia, per la salute o per il mondo, aver paura oggi non aggiusta i problemi di domani. Scrive molto, Luisa, ha visto tanto mondo, tanta umanità. Non posso riportare tutto, ma chiudo con una sua frase che mi piace assai: bisogna fare in modo di costruire ogni giorno una piccola pace. E allora che pace, seppur piccola, sia. Che belli, i vecchi, quando sono così. Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Giugno 2023, 07:27

