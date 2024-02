Vestito come Richard Gere in 'Ufficiale e gentiluomo' porta la moglie via dall'ospedale

«Chi non sorride, non è una persona seria». Con queste parole si descrive sui social Mauro Forbicini, 50enne di Riccione conosciuto anche come deejay Maurino. Lui, che con il divertimento ci lavora da organizzatore di eventi, non si è smentito neanche nella vita privata e ha voluto conquistare ancora una volta con il sorriso la moglie, Glenda.

E così Mauro si è presentato in ospedale, dove la donna era ricoverata e attendeva le dimissioni, vestito come Richard Gere in «Ufficiale e Gentiluomo». Sorpresa decisamente riuscita, a giudicare dalla reazione di Glenda, che se lo è visto entrare in stanza con un mazzo di rose rosse tra le mani e accompagnato dalla colonna sonora del film, "Up where we belong" di Joe Cocker. Poi Mauro l'ha presa in braccio, proprio come Richard Gere, e l'ha portata fuori. Una scena immortalata dalla sorella di Mauro in foto e video e che ha conquistato tutti i presenti, medici compresi.

