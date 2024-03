«Sono felice di essere qui oggi in veste di presidente del G7. E non vedo l'ora, Joe, di vederti il prossimo giugno per il Leaders Summit del G7». Così Giorgia Meloni a Joe Biden nel corso del loro incontro alla Casa Bianca.

Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Marzo 2024, 22:41

