Meta, nuovo strumento per proteggere i giovani dalla dipendenza social: la supervisione per i genitori

di Redazione web

Meta annuncia nuovi strumenti per la supervisione dei genitori su Messenger, il servizio di messaggistica istantanea di Mark Zuckerberg. Dopo il lancio negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Canada, con l'obiettivo di aiutare gli adolescenti a gestire il tempo trascorso sulle app, lo strumento è ora disponibile anche in Italia. I genitori, dunque, potranno accedere agli strumenti di supervisione, attraverso il Centro per le famiglie, dove sono disponibili numerose risorse realizzate dai maggiori esperti.

La supervisione

Gli strumenti realizzati da Meta permetteranno di sapere quanto tempo l’adolescente trascorre su Messenger, visualizzare i contatti che ha in elenco e ricevere aggiornamenti sia sui nomi presenti, sia sulle sue impostazioni di privacy e sicurezza; ricevere una notifica se l'adolescente segnala qualcuno - nel caso in cui l’adolescente scelga di condividere questa informazione; vedere chi può inviare messaggi all'adolescente (se solo gli amici, gli amici degli amici o nessuno) e sapere se questa impostazione viene cambiata; conoscere chi può visualizzare le storie di Messenger del minore e ricevere una notifica se l'adolescente cambia questa impostazione.

Privacy dei ragazzi

La supervisione genitoriale implementata da Meta, comunque rispetta la privacy del giovante, perché i genitori non potranno leggere i loro messaggi.

Questo aggiornamento si basa sugli strumenti di Supervisione dei genitori già esistenti su Instagram ed è parte del lavoro di Meta per rendere il Centro per le famiglie di Meta un punto di riferimento per tutti i genitori e gli educatori.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Settembre 2023, 16:59

