Bertolucci: "Coppa Davis, questi ragazzi vinceranno ancora tanto". Ascolti record su Sky per tennis e Bagnaia

«Premesso che questa Davis la definirei un campionato del mondo a squadre indoor, i ragazzi sono stati bravissimi. Ovviamente Jannik Sinner è l'uomo copertina ma abbiamo una squadra fortissima, la migliore al mondo insieme alla Russia, che però per i noti motivi non può giocare. Nei prossimi anni ne vinceremo altre di Davis». Paolo Bertolucci era nella squadra italiana che finora aveva vinto, 47 anni fa, l’unica Coppa Davis targata Italia. «Ai tempi nostri la Coppa Davis era più sentita - dice all’AdnKronos - La giocavano tutti i migliori e contava come un Grande Slam. Ma questo non toglie nulla agli azzurri di oggi».

Che però non andranno dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che li vorrebbe al Quirinale. Binaghi, presidente della Federtennis, chiude la porta. Per ora. «La data indicata dal Quirinale non è compatibile con le vacanze degli azzurri, già fissate. Non tocchiamo niente...». Forse al Colle sono rimasti male dato che Mattarella aveva già detto che Sinner, Bagnaia e altri sono «una magnifica generazione di italiani». L’incontro si farà «quando i ragazzi vogliono».

Intanto ascolti al top per la storica impresa degli Azzurri di tennis che, dopo 47 anni, hanno conquistato nuovamente la Coppa Davis nella finale contro l’Australia. Il secondo e decisivo incontro tra Sinner-De Minaur è stato visto su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis da 1 milione 24 mila spettatori medi, con il 5,1% di share e 2 milioni di spettatori unici.

Il trionfo di Pecco Bagnaia in MotoGP nel Gran Premio della Comunità Valenciana, live dalle 15 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, è stato visto da 826 mila spettatori medi, con il 6,2% di share e 1 milione 590 mila spettatori unici. Picco di 985 mila spettatori all’ultimo giro.

Gara conclusiva anche per la Formula 1, con il Gran Premio di Abu Dhabi che, in diretta dalle 14 su Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, ha mediato 777 mila spettatori, con 1 milione 617 mila spettatori unici e il 5,5% di share.

