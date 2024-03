Sinner a Miami, orario e dove vedere il match del Masters 1000 contro l'olandese Griekspoor

di Redazione Web

Jannik Sinner torna in campo dopo aver vinto nel secondo turno del Masters 1000 di Miami contro Andrea Vavassori. Il gioiello azzurro ha vinto il derby italiano in due set (6-3, 6-4), dopo che il match era stato sospeso per maltempo. Jannik non ha perso il focus e ha portato a termine il lavoro, assicurandosi il passaggio ai sedicesimi di finale dove affronterà l'olandese Tallon Griekspoor (N°25 nel ranking Atp).

Dove vedere la partita tra Sinner e Griekspoor

Oggi, domenica 24 marzo, Jannik Sinner scenderà in campo a Miami nel 3° turno del torneo contro l'olandese Griekspoor per provare a staccare il pass per gli ottavi di finale. Il match sarà visibile in diretta esclusiva su Sky Sport Tennis e in streaming su Sky Go e NOW.

Orario del match

La partita andrà in scena nel campo centrale del Miami Gardens intorno alle ore 20:30 (orario italiano).

I precedenti

Sono due i precedenti nel singolare tra Jannik Sinner e Tallon Griekspoor ed entrambi sono a favore del talento altoatesino: l'azzurro ha battuto il 27enne olandese nella semifinale dell'Atp Rotterdam sia nel 2023 - 7-5, 7-6 (5) - sia nel 2024 - 6-2, 6-4 - torneo poi vinto dall'azzurro in finale contro Alex De Minaur.

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Marzo 2024, 13:06

