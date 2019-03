Zidane: «Contento di essere tornato a casa»

«È un giorno speciale per tutti, sono molto felice di tornare a casa e sono felice di ricominciare a lavorare». Zinedine Zidane comincia così la sua prima conferenza stampa da allenatore del Real Madrid: «L'unica cosa a cui penso è di cominciare a lavorare domani, ho buone sensazioni, sono felice di essere tornato e di poter lavorare in questo club. Il Real aveva bisogno di cambiare e mi ha chiamato, il presidente mi ha chiamato e ho accettato. Avevo voglia di tornare ad allenare, farò di tutto per migliorare la squadra».



«La mia responsabilità è grande - aggiunge il nuovo tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane - sappiamo che i giocatori che sono qua vogliono bene al club. Io sono solo uno in più, amo questa maglia, ho vinto tanto, ma sono solo uno in più di questo club. Non dimentico ciò che abbiamo vinto, ma neanche delle cose fatte male. Lo scorso anno abbiamo perso la Liga e la Copa, per esempio. Io so dove sono e cosa devo fare, questa è la vita. La mia ambizione ed il mio sentimento sono forti, metterò tutto me stesso per far migliorare la squadra». «So che è un giorno speciale per tutti, sono felice. Come ho già detto al presidente - prosegue il tecnico francese - sono felice di tornare a casa. Io non ho niente da dire, sono solo felice di tornare. Ora voglio lavorare e riportare questo club dove merita di stare. Sto pensando solo a domani, a quando inizierò a lavorare». Ultimo aggiornamento: 23:44





© RIPRODUZIONE RISERVATA