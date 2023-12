Zeman ancora ricoverato dopo il malore. Il medico: «Sta meglio ma deve rinunciare alle sigarette per sempre. Lui? Non è d'accordo»

Dopo lo spavento e il ricovero in ospedale, la ripresa e un sospiro di sollievo. Zdenek Zeman resterà ancora qualche giorno sotto osservazione per l'effettuazione di ulteriori accertamenti ma le condizioni sono buone. La salute è in ripresa ma c'è qualcosa che lo preoccupa. Il 76enne allenatore boemo, ex di Roma, Lazio e Foggia e adesso al Pescara in serie C, dovrà abbandonare per sempre le sigarette, le inseparabili compagne di una vita.

La decisione, anzi l'ordine è dI Stefano Guarracini, primario di cardiologia della clinica Pierangeli di Pescara dove Zeman è ricoverato dal 12 dicembre: «Divieto assoluto di fumo, non solo per questo periodo di degenza ma anche dopo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Dicembre 2023, 09:36

