Zaniolo, è arrivato l'ok della Roma: giocherà col Galatasaray. Ai giallorossi quasi 20 milioni

La trattativa tra la Roma e il Galatasaray è ai dettagli finali, ma nel frattempo il club giallorosso ha dato il via libera a Zaniolo a volare in Turchia. Il calciatore ha appena lasciato l'hotel Melià dove si trovava a Milano con la famiglia per imbarcarsi per Istanbul dove svolgerà le visite mediche in attesa poi della firma sui contratti.

L'accordo tra Roma e Galatasaray

L'accordo tra il Galatasaray e la Roma è stato trovato. Queste le indiscrezioni riguardo alle cifre. L'accordo è su una base di 16 milioni più 3,5 di bonus (il 15% andrà all'Inter), mentre al calciatore 4 milioni di euro (bonus compresi) più clausola rescissoria fissata a 35 milioni di euro. Al club giallorosso andranno circa 20 milioni.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Febbraio 2023, 16:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA