Stefano Tacconi, oggi è il suo compleanno. L'emozione della moglie Laura: « È stato devastante, si è fermato il mondo»

Stefano Tacconi ha festeggiato 65 anni in ospedale, ad Alessandria, dove è ricoverato il 23 aprile per emorragia cerebrale provocata dalla rottura di un aneurisma. Con lui la moglie Laura e i figli Andrea e Virginia. «Una giornata molto emozionante, perché è anche il nostro anniversario di matrimonio - fa sapere Laura, avvicinata da Radiogold fuori dall'ospedale 'Santi Antonio e Biagiò - Stiamo sempre con lui, gli teniamo la mano, reagisce con gli occhi. Ci vorrà molto tempo, però sta reagendo bene. È stata molto dura dal 23 aprile, giorno del mio compleanno, quando si è sentito male. È stato devastante, si è fermato il mondo.» La famiglia ha portato Stefano ha portato tanti regali. «Siccome lui ama muovere le sue manone da portiere, - conclude la moglie - gli abbiamo fatto tante scatolette con tutti gli oggettini importanti per lui. Vogliamo vedere se li riconosce, se ha memoria».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Maggio 2022, 21:00

