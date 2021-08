Juve, Cristiano Ronaldo in panchina: sarà addio? Nedved: «Scelta condivisa con Allegri. CR7 resta»

Serie A, Juventus: Cristiano Ronaldo in panchina, è addio? Fuori anche Chiesa. La prima giornata di campionato si apre già con una notizia che fa tremare i tifosi bianconeri. Per la partita delle 18.30 contro l'Udinese al “Friuli”, Massimiliano Allegri punta tutto su Dybala-Morata.

Cristiano Ronaldo inizia la nuova stagione del campionato di Serie A in panchina. Massimiliano Allegri ha sostituito CR7 con Morata lasciando fuori anche Chiesa (problemi fisici per l'azzurro).

L'esclusione di Cristiano Ronaldo, che come è stato sottolineato anche Allegri «Sta bene ed è a disposizione», potrebbe avere un retroscena clamoroso: secondo Sport Mediaset questa scelta potrebbe preludere a un già chiaro addio di CR7 alla Juventus.

In conferenza stampa però Allegri aveva smentito queste voci: «A me Ronaldo ha detto che resta alla Juventus, così almeno chiariamo questa cosa. Si lavora per arrivare in fondo e vincere però ci sono tante componenti in ballo che devono andare tutte insieme. Devo mettermi a disposizione della rosa, quello che abbiamo fatto nei miei cinque anni resta nel museo. Ronaldo ha vinto cinque palloni d'oro ma se quest'anno non fa una buona annata si ricorderanno del suo ultimo anno alla Juventus. Stessa cosa vale anche per Chiesa, non conterà quanto fatto all'Europeo. Bisogna mettersi tutti i giorni in discussione, sempre. Perché altrimenti non si creano i presupposti per vincere».

Voci smentite anche dal vicepresidente del club Pavel Nedved, che ha dichiarato: «Non è al top, la scelta di escluderlo è stata condivisa. È un discorso che riguarda tutta la rosa. Anche Chiellini, campione d'Europa, è in panchina. CR7 resterà in bianconero

