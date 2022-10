Samp-Roma 0-1, le pagelle dei giallorossi: Pellegrini festa con gol per la 200esima in A, Smalling elegante e concreto, Camara sette polmoni

di Francesco Balzani

A Genova, la Roma ha battuto la Sampdoria 1-0 nel posticipo della 10ecima giornata della serie A. Il gol porta la firma di Pellegrini al 9' su calcio di rigore. Con questa vittoria la squadra di Mourinho è quarta in classifica, la Samp di Stankovic resta all'ultimo posto.

LE PAGELLE DELLA ROMA

Rui Patricio 6: Si guarda Smalling e ride. Perché grazie all’inglese deve solo preoccuparsi di non scivolare sui rinvii di piede.



Mancini 6,5: Quando c’è bisogno spazza via pure le zolle di Marassi. Perché sa che per sopravvivere in questo momento non si deve guardare al sottile. Vigile, sempre.



Smalling 7: Getta inchiostro nero negli occhi degli attaccanti Doriani e quando può allunga i tentacoli fino alla zona di regia. Eleganza e concretezza in un concentrato che fa invidia a quasi tutti i difensori inglesi. Un gigante sulla strada.



Ibanez 6,5: Nella dieta di oggi ha messo duecento grammi di Caputo e un po’ di Gabbiadini. Rispetta le misure e non sbaglia un intervento ma la fame è tanta e a volte va ben oltre la zona di competenza ad azzannare palloni e caviglie.



Zalewski 6: Con El Shaarawy che attacca per lui ci sono meno possibilità di rendersi pericoloso oltre la linea di centrocampo. Quando lo fa sembra meno imprevedibile del solito. (83’ Karsdorp sv: bentornato).



Cristante 6,5: Fin qui le ha giocate tutte, fin qui non ha mai tirato indietro la gamba. Gli errori di tamponamento persistono ma con uno mobile come Camara accanto i danni sono minori. Verre gli rifila una gamba tesa da rosso fisso, si rialza e mette una gran palla per Zaniolo.



Camara 6,5: Corre così tanto che arriverebbe alle Cinque Terre sorvolando sull’acqua. Assicura il cambio ritmo al reparto come fatto a Siviglia. Tatticamente non è ancora perfetto e lascia qualche porta aperta di troppo.(68’ Matic 6: deve addormentare i palloni vivaci).



El Shaarawy 5,5: Attivo e sempre vivo ma serve maggiore concretezza, soprattutto nell’ultimo tratto di strada. Rischia di provocare un rigore al 60’, per fortuna il mani è fuori area. (74’ Spinazzola 6: contiene nel finale e prova pure qualche sortita).



Pellegrini 7: Duecento in A, non c’era modo di festeggiarle in maniera migliore. IDal dischetto il capitano è perfetto, il suo tiro è imparabile sotto il sette. Poi mezza Samp prova ad azzopparlo, senza successo visto come pennella per El Shaarawy. Provvidenziale anche dietro.



Abraham 6,5: Partenza fluida sia per movimenti che per sponde. Giganteggia e indirizza le maree della manovra offensiva come nel caso del rigore poi segnato da Pellegrini. Manca solo il gol. (68’ Zaniolo 6: entra e porta strappi e metri preziosi. Al momento di chiudere il match però sbatte su Audero, poi è egoista con Belotti).



Belotti 5,5: Contro la sua vittima preferita fa quello che gli riesce meglio: creare confusione. Un duello rusticano quello con Colley e Ferrari che apre spazi ma non produce alla fine molto arrosto. (83’ Bove sv: piglio perfetto per il clima finale).



Mourinho 7: Sorprende (quasi) tutti riproponendo la coppia Belotti-Abraham e dando fiducia a Camara. L’allievo Stankovic è un osso duro e lui studia una Roma da sopravvivenza e cinismo. Il vantaggio iniziale è protetto da una prova solida a livello difensivo. Si poteva e doveva chiudere prima, ma ora contano solo i tre punti. Voleva segnali da parte dei big, sono arrivati.

