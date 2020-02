Sampdoria-Napoli, dalle 20.45 La Diretta le formazioni: Gattuso si affida a Lobotka, Ranieri punta su Gabbiadini-Quagliarella

Lunedì 3 Febbraio 2020, 19:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sampdoria e Napoli si affrontano questa sera a Marassi nel posticipo del lunedì della 22esima giornata di Serie A. I blucerchiati giocano nuovamente di fronte ai propri tifosi dopo lo 0-0 col Sassuolo della scorsa giornata di campionato, che ha consentito loro di mettere 5 punti tra sé e la zona retrocessione; Napoli finalmente in ripresa dopo la prestigiosa vittoria sulla Juventus nel posticipo della domenica sera, 2-1 il finale per i ragazzi di Gennaro Gattuso e 27 ora i punti in classifica.LE FORMAZIONI:SAMPDORIA: (4-4-2) Audero; Thorsby, Tonelli, Colley, Augello; Ramirez, Ekdal, Jankto, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella All.: RanieriNAPOLI: (4-3-3) Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All.: GattusoSolo una vittoria nelle ultime 4 gare giocate a Marassi per la Sampdoria, il roboante 5-1 rifilato al Brescia: per il resto, il pareggio col Sassuolo e 2 sconfitte; dopo la vittoria con la Juventus, il Napoli cerca la seconda vittoria consecutiva in campionato dopo oltre 4 mesi: l'ultima volta esattamente un girone fa grazie alle vittorie su Sampdoria prima e Lecce poi.