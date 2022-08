Roma, Zaniolo si fa male alla spalla: lussazione. Un mese di stop

di Francesco Balzani

Infortunio alla spalla per l'attaccante della Roma Nicolò Zaniolo ache si è fatto male nel finale del primo tempo cadendo a terra dopo una scivolata del difensore della Cremonese, Luka Lochoshvili.

Lo sfortunato Zaniolo è caduto male ed è rimasto a terra, richiamando immediatamente lo staff sanitario. L'attaccante giallorosso è uscito dal campo dolorante accompagnato dai cori di incoraggiamento dei tifosi e dalla macchina elettrica dei sanitari tenendosi la spalla. Il giocatore della Roma si subito è sottoposto a Villa Stuart ad una risonanza magnetica: l'esito ha detto che si tratta di una lussazione alla spalla sinistra. Lo stop è di circa un mese. Non sarà necessario intervenire chirurgicamente. Per Mourinho, che poche ore prima aveva perso Wijnaldum, un altro problema da risolvere.

Mourinho: «Zaniolo starà fuori per qualche tempo»

«Zaniolo sicuramente starà fuori per qualche tempo». Al termine del match vinto 1-0 contro la Cremonese il tecnico della Roma Josè Mourinho conferma che i tempi di recupero dall'infortunio alla spalla di Zaniolo non saranno brevi. «Se sono preoccupato? Fa parte della vita, piangere non aiuta. Ovviamente tu hai in testa strategie e ti trovi in una situazione in cui siamo pochi con due giocatori fuori. Serve un rinforzo mercato? In questo progetto tutti vogliamo lo stesso: lavorare per il bene del club. Queste decisioni partono dalla proprietà e dal direttore che sanno bene cosa vorrei. Ora con Wijnaldum e Zaniolo hanno avuto due difficoltà extra. Però siamo tutti insieme e troveremo la migliore soluzione possibile».

