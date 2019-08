Roma, Under rinnova fino al 2023. Petrachi: «È un talento puro»

🇮🇹 Sono arrivato a Roma due anni fa e da allora, giorno dopo giorno, mi sono affezionato sempre di più a questa città, a questi colori e a questi tifosi. pic.twitter.com/VnAYVvmDbr — Cengiz Ünder (@cengizunder) August 15, 2019

Giovedì 15 Agosto 2019, 14:41

rinnova con la. L'esterno turco della, classe 1997, ha rinnovato il proprio contratto con il club giallorosso fino al 30 giugno 2023. Lo annuncia la stessa Asin un comunicato.era arrivato nella capitale nell'estate del 2017 e con la maglia della Roma ha finora collezionato 65 presenze e 14 reti. «Abbiamo voluto fortemente questo rinnovo perché riteniamo Cengiz un talento puro», commenta il ds del club. «Siamo sicuri che nei prossimi anni porterà un grande contributo tecnico alla squadra, esprimendo al massimo le sue potenzialità qui alla Roma, il posto ideale per continuare a crescere». «Sono arrivato a Roma due anni fa e da allora, giorno dopo giorno, mi sono affezionato sempre di più a questa città, a questi colori e a questi tifosi», commenta Cengiz Under. «È un momento davvero felice per me, ringrazio il Club per aver deciso di realizzare il mio desiderio di continuare a giocare per la Roma».