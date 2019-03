Roma-Napoli, la curiosa barriera del Napoli: Allan sdraiato per evitare il rasoterra di Kolarov

Ultimo aggiornamento: 17:34

La gara era già sull'1-4, ma il Napoli è rimasto concentrato: punizione pericolosa didal limite d'area, quattro uomini a saltare in barriera e Ancelotti ordina addi fare il quinto, ma non affiancato e in piedi con i compagni, si sdraia a terra vicino ai piedi dei compagni. In caso di salto per traiettoria alta fintata, il serbo potrebbe spararla rasoterra. E allora l'uomo a terra può frenare la traiettoria. Una trovata geniale per evitare le beffe che talora il serbo della Roma sa inventare.