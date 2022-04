Roma in delirio: Friedkin festeggia il pareggio con il Leicester. Niente ostriche e champagne, ma selfie al McDonald

La Roma pareggia in trasferta contro il Leicester e la finale di Conference League potrebbe essere alla portata dei ragazzi di Mourinho. Una serata indimenticabile che i tifosi giallorossi ricorderanno per molto tempo. Un trofeo europeo, infatti, manca ormai da 31 anni e l'occasione per tornare a respirare l'aria di una finale è davvero ghiotta. Serata indimenticabile, dunque, che meritava dei festeggiamenti speciali. E per Dan Friedkin, presidente della Roma, con un patimonio di 4,3 miliardi di dollari, non c'è stato niente di meglio che andare a festeggiare al McDonald con i tifosi giallorossi approdati a Londra.

Leggi anche > Leicester-Roma 1-1, le pagelle: Zalewski da stropicciare gli occhi, Pellegrini da record, sicurezza Ibanez

I giallorossi non alzano un trofeo internazionale dal 1990-1991, la vecchia Coppa Uefa che oggi si chiama Europa League. E a distanza di così tanto tempo l'euforia nella Capitale, sponda giallorossa, non poteva mancare dopo il grande risultato ottenuto sul campo del Leicester, una delle squadre più attrezzate e accreditate per alzare al cielo la prima Conference League della storia.

Pellegrini e compagni sanno dell'importanza del risultato ottenuto. Ma anche Dan Friedkin non è da meno e ha deciso di andare a festeggiare andando al McDonald insieme ai tifosi, per un selfie da incorniciare. Friedkin sorride, con il pollice alzato, insieme a un sostenitore giallorosso in trasferta a Leicester dopo un pareggio incredibile. Niente ostriche e champagne per il miliardario americano, ma tanta vicinanza a quello che, ormai, è il suo popolo.

La foto è stata pubblicata sui social e ha fatto subito il giro del mondo, soprattutto perché Friedkin raramente appare in pubblico. Stavolta lo ha fatto all'uscita del King Power Stadium. Il presidente giallorosso si è fermato nella nota catena di fast food per uno spuntino. Insieme a lui, collaboratori e tifosi. Quest'ultimi, increduli, si sono avvicinati all'imprenditore statunitense chiedendo un selfie. Richiesta esaudita con gioia.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Aprile 2022, 14:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA