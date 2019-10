Youth League, l'incredibile rigore battuto dallo Shakhtar contro l'Atalanta VIDEO

Mudryk ➡ Sudakov ⚽ #Shakhtar U19 footballers played a spot-kick in the @UEFAYouthLeague match vs Atalanta U19. #UYL pic.twitter.com/Pfv5HR1qzN — FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) October 1, 2019

Mercoledì 2 Ottobre 2019, 17:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'obbligo di tenere un piede sulla linea per il portiere; le braccia tenute basse per non fare fallo; la necessità di restare fuori area fino al momento del tiro; il dischetto posizionato a 16 metri dalla porta. Sono le regole del calcio di rigore che un po' tutti conoscono. Ma ce n'è una che sfugge, nonostante quasi 50 anni fa una squadra rivoluzionaria come l'Ajax di Crujif e del calcio totale la "rivelò" al mondo mettendola in pratica in campo internazionale. E' il rigore "di seconda", battuto muovendo appena il pallone poi spedito in rete da un compagno che arriva da fuori area nello stupore generale.Il rigore di seconda lo ha riproposto lo Shakhtar Donetsk dei giovani, in Youth League nel match giocato martedì pomeriggio contro l'Atalanta e finito 2-2. Tutti fermi perplessi, ma non l'arbitro che ha indicato il centrocampo: gol valdissimo. Chi li imita ora gli arancioni ucraini?