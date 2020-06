Pietro Grasso con la mascherina festeggia il Palermo in C: «Inizia la scalata alla Champions»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Giugno 2020, 19:50

Il, per effetto delle decisioni della Figc in seguito all'emergenza, è una delle nove squadre promosse dalla serie D alla, tifoso rosanero doc, esulta e scherza sfoggiando unacon il simbolo e i colori del club siciliano.A distanza di un anno dal fallimento, iltorna così tra i professionisti., ex procuratore nazionale Antimafia ed ex presidente del Senato, non nasconde la sua soddisfazione e non esita a scherzare un po' sulla promozione ottenuta dopo la riunione del Consiglio federale: «». Un obiettivo improbabile, almeno nel breve periodo, ma una cosa è certa:, come tanti altri palermitani, si augura nel profondo del cuore di poter rivivere presto la serie A, dopo che a Palermo, negli ultimi 20 anni, sono passati campioni di livello assoluto provenienti da tutti i continenti.