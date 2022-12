Pelè tranquillizza tutti: «Sono forte e ho tanta fede in Dio. Pensate positivo»

O Rey tranquillizza il mondo. Pelè, sul suo profilo Instagram, posta l'ultimo bollettino medico dell'ospedale in cui è ricoverato, e in un lungo post a corredo specifica le sue condizioni di salute, per tranquillizzare fan, amici e conoscenti preoccupati per lui.

«Cari amici, voglio tranquillizzare tutti, pensate in positivo. Sono forte, con tanta speranza e continuo il trattamento di sempre. Voglio ringraziare tutti gli infermieri e l'equipe medica per lo zelo con cui mi seguono. Ho molta fede in Dio, e ogni messaggio di amore che ricevo da voi, e che provengono da tutto il mondo, mi mantengono pieno di energia. E mi fanno assistere alle partite del Brasile ai Mondiali!», le sue parole. Fra i primi a rispondergli c'è Kakà, che gli dice «continuiamo a pregare, Rei».

Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Dicembre 2022, 22:52

