Pelé «non risponde alla chemioterapia»: cure palliative per alleviare i dolori del tumore al colon. Su Instagram scrive: «Solo un controllo»

In campo era fortissimo, uno dei migliori attaccanti che la storia del calcio mondiale abbia mai conosciuto: non aveva paura degli avversari. Questa volta però è diverso, Pelé sta lottando contro un nemico che proprio non riesce a battere: il tumore. L'ex giocatore, ora 82enne, non risponde più alla chemioterapia ed è stato trasferito nel reparto di cure palliative dell'ospedale Albert Einstein di San Paolo in Brasile.

Le condizioni di Pelé

In questi ultimi anni, Pelé è entrato e uscito moltissime volte dall'ospedale e il motivo era sempre lo stesso: il tumore che purtroppo si è annidato nell'intestino, non lo lascia più in pace. Secondo quanto riporta il quotidiano brasiliano "A Folha", l'ex stella verdeoro non starebbe più rispondendo alle cure chemioterapiche e proprio per questo sarebbe stato trasferito nel reparto di cure palliative.

Il quadro clinico peggiora

Il quadro clinico di Pelé è in netto peggioramento: le metastasi avrebbero aggredito altri organi vitali quali i polmoni e il fegato. Pochi giorni fa la figlia Nely Nascimiento aveva dichiarato che il papà fosse rientrato in ospedale per visite di routine e che la situazione era sotto controllo.

