Le pagelle di ​Juventus-Zenit: Chiesa e Dybala sugli scudi

Le pagelle di Juventus-Zenit: i bianconeri continuano il loro cammino positivo in Champions League. Una nuova vittoria per gli uomini di Allegri. Il passaggio del turno è ormai al sicuro.



SZCZESNY 6,5 - Sulla deviazione di Bonucci non può nulla. Leggermente impreciso con la palla tra i piedi. Nella ripresa è una saracinesca.



DANILO 7 - Gioca con grande determinazione, mostrando anche tanta sicurezza. Non smette mai di incitare i compagni.



BONUCCI 6,5 - Sfortunatissimo nell’occasione dell’autogol. Ha il merito di non farsi condizionare. Gli manca un pizzico di spavalderia (40’ st Rugani ng).



DE LIGT 6,5 - Nell’uno contro uno è insuperabile. Fisicamente è imperiale. Non dà respiro a nessun avversario. Una certezza.



ALEX SANDRO 6,5 - Spinge sulla fascia come ai vecchi tempi, trovando anche buoni dribbling. Riuscisse ad essere più incisivo nei cross sarebbe perfetto.



CHIESA 7,5 - Tanta foga, un dinamismo da applausi. Si procura un rigore con una giocata da top player. Poi firma la rete del 3-1. Esplosivo e a tratti incontenibile.



MCKENNIE 6,5 - Viene scelto per la sua capacità di inserimento in area di rigore. Va ad un passo dal gol da cineteca con una travolgente azione personale. Utile e generoso.



LOCATELLI 7 - In una squadra ultra offensiva, svolge il ruolo di equilibratore e lo fa con grande attenzione. Una garanzia in mezzo al campo. Faro (34’ st Arthur 6: congela il pallone).



BERNARDESCHI 6,5 - L’impegno non è in discussione. Difetta di concretezza, soprattutto quando deve crossare. Bravo nelle ripartenze (34’ st Rabiot 6: porta fisicità in metto al campo).



DYBALA 8 - La luce della Juventus. Un paio di perle da autentico fuoriclasse. Gioca con la bava alla bocca, doppietta d’autore con omaggio a Platini. Fenomeno (40’ st Kulusevski ng).



MORATA 6 - Altra prestazione di grande sofferenza. Fallisce un rigore in movimento e continua a non trovare il modo di essere efficace. Nel finale si riscatta con la rete scaccia crisi.



ALLEGRI 7 - La scelta di schierare una formazione molto offensiva paga. Buona prestazione, tante occasioni e il pass per gli ottavi di finale in cascina.

